LPI-SHL: Von Straße abgekommen

Hindfeld (ots) - In der Nacht vom 18.03.2022 zum 19.03.2022 beschmierten Unbekannte eine Sitzgruppe und andere Gegenstände in der Nähe eines Radweges in Hindfeld mit verfassungswidrigen Symbolen und anderen obszönen Bildern sowie Schriftzügen. Die mit weißer Farbe aufgebrachten Schmierereien waren schon von weitem erkennbar und mussten durch den Bauhof Römhild entfernt werden. Der Schaden beziffert sich auf etwa 500 Euro für die Beseitigung. Rückfragen bitte an: ...

mehr