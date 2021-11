Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Vereinsheim

Gangelt (ots)

In der Nacht zu Dienstag (2. November) wurde das Fenster eines Vereinsheims an der Straße Am Freibad durch unbekannte Täter eingeschlagen. Diese gelangten so ins Innere des Gebäudes und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Zudem beschädigten sie eine weitere Glasscheibe. Sie stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt.

