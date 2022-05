Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Versicherung mit dem Roller unterwegs

Einbeck (ots)

Am Sonntagabend, den 01.05.2022, kontrollierte eine Polizeistreife gegen 19.30 Uhr den 17-jährigen Fahrer eines Motorrollers in der Schwammelwitzer Straße in Einbeck. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die für den Roller erforderliche Pflichtversicherung abgelaufen war. Aus diesem Grund wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Roller untersagt.

