Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220412 - 0420 Frankfurt-Sachsenhausen: 79-Jähriger beraubt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 11. April 2022, gegen 14.00 Uhr, war ein 79-jähriger Mann gerade dabei, mit dem Schlüssel die Haustür eines Anwesens in der Mörfelder Landstraße zu öffnen. Der Mann war mit seinem Rollator von einem Einkauf zurückgekehrt. In diesem Moment näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Täter und schlug mehrfach auf den Geschädigten ein. Dieser erlitt dabei mehrere Kopfplatzwunden. Der 79-Jährige musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden.

Nachdem der Geschädigte durch die Schläge zu Boden gegangen war, entwendete der Täter die Umhängetasche seines Opfers und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Waldspielplatz Louisa. Neben dem Personaldokument befanden sich noch die Versichertenkarte, der Impfpass, die Kreditkarte und rund 170 EUR Bargeld in der Umhängetasche.

Täterbeschreibung:

20-25 Jahre alt und 180-185 cm groß. Südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze, schwarze Haar und kräftige Figur. Trug eine weiße Jacke und eine blaue Hose.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-75551499 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell