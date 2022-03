Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Feuerwehr und Polizei werden gleich zweimal zu "Balkonbränden" gerufen

Dormagen, Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21./22.03.), gegen 02:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Feldstraße in Dormagen gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine heruntergebrannte Kerze Balkonmöbel in Brand gesetzt. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Bereits am frühen Montagabend (21.03.), gegen 18:45 Uhr, waren Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Brandenburger Straße in Grevenbroich gerufen worden, nachdem auf einem Balkon ein Stuhl in Brand geraten war. Die 66 Jahre alte Wohnungsinhaberin wurde leicht verletzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell