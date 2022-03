Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen

Füßgängerin angefahren

Hattingen (ots)

Am Freitagnachmittag überquerte eine 31-jährige Hattingerin mit ihrem 5-jährigen Sohn und einem 6-Monate alten Baby im Kinderwagen die Strasse Im Vogelsang. Als ein 50-jähriger Bochumer mit seinem Mercedes von der Blankensteiner Strasse nach rechts in die Strasse Im Vogelsang einbog, touchierte er die Mutter, die daraufhin zu Fall kam. Sie musste leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sohn wurde bei dem Sturz ebenfalls leicht verletzt.

