Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schwelm (ots)

Ein oder mehrere Täter verschafften sich am vergangenen Mittwoch (09.03.) zwischen 12 und 18 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Döinghauser Straße. Als die Bewohnerin, eine 96-jährige Schwelmerin, am Abend zurückkehrte, bemerkte sie zwei geöffnete Fenster im Schlafzimmer. Die Täter hatten zuvor den Raum nach Diebesgut durchsucht und dabei Schränke sowie Schubladen durchwühlt. Sie erbeuteten letztlich ein Kästchen mit diversem Schmuck. Die genaue Schadenssumme kann bislang nicht beziffert werden. Zu den Tätern liegen momentan keine Hinweise vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell