Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Müll in Donau geworfen

Am Donnerstag ermahnte die Polizei zwei Kinder in Munderkingen.

Ulm (ots)

Unterhalb der Donaubrücke beobachtete die Polizei gegen 12.30 Uhr zwei Kinder. Diese warfen zwei prall gefüllte Kunststofftaschen in die Donau. Eine Dritte wollten sie ebenso hineinwerfen. Die Polizei verhinderte dies und kontrollierte die Kinder. Mit ihnen und den Eltern führte die Polizei im Anschluss ein Gespräch über sichere Mülltrennung und dessen Entsorgung. Die Stadtverwaltung erhält einen Bericht über den Vorfall.

Hinweis der Polizei: Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

+++++++ 0312043

Jürgen Rampf / Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell