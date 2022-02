Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BD)(GP)(HDH)(UL) Region - Kontrollen zur Sicherheit

Mit ihren Kontrollen sorgte die Polizei am Donnerstag für Sicherheit in der Region.

(BC) Gefährlich war das Verhalten eines 53-Jährigen am Donnerstag in Biberach. Er bog gegen 20 Uhr von der Memminger Straße ab, obwohl die Ampel Rot zeigte. Eine Polizeistreife beobachtete das und hielt den Mann sofort an. Er sieht jetzt einem Bußgeld entgegen. Gegen 22 Uhr stoppte eine Streife in Biberach einen E-Scooter, weil daran kein Versicherungskennzeichen war. Der Fahrer war erkennbar betrunken. Das bestätigte ein Alkoholtest. Zudem stand der 33-Jährige unter Drogeneinfluss. Er musste eine Blutprobe abgeben und wird angezeigt. Die Polizei wird auch die Führerscheinstelle informieren. Ebenfalls unter Drogeneinfluss standen zwei Männer, die die Polizei am Nachmittag in Riedlingen und Mittelbiberach anhielt. Ein 17-Jähriger war in diesem gefährlichen Zustand mit dem E-Scooter unterwegs, ein 21-Jähriger mit seinem Auto. Auch sie werden angezeigt. Fünf Fahrer zeigte die Polizei am Donnerstag an, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten: vier in Riedlingen, einen in Laupheim. Alle sehen Bußgeldern entgegen. Gegen 18 Fahrer ermittelt die Polizei, weil sie am Vormittag auf der B30 bei Maselheim zu schnell fuhren. 17 davon konnten verwarnt werden, einer fuhr fast 30 km/h zu schnell und wird angezeigt. In Laupheim, Riedlingen, Erolzheim, Mietingen und Ummendorf erwischte die Polizei im Laufe des Tages insgesamt fünf Fahrer, die während der Fahrt das Telefon bedienten. Auch sie sehen Bußgeldern entgegen.

(GP) Unter Drogeneinfluss stand ein Autofahrer, den die Polizei kurz vor Mittag auf der A8 bei Aichelberg kontrolliert. Diesen Verdacht bestätigte ein Schnelltest. Die Fahrt war für den 33-Jährigen zu Ende. Er sieht einer Anzeige entgegen. Über zwei Promille Alkohol hatte ein Autofahrer intus, den eine Polizeistreife kurz vor Mitternacht in Eislingen anhielt. Zuvor hatte er mit seinem Auto mehrere Fahrzeuge gestreift und beschädigt. Der 55-Jährige musste Blut und seinen Führerschein abgeben. Am Vormittag zog die Polizei bei Gruibingen zwei Lastwagen aus dem Verkehr, die so unsicher waren, dass die Weiterfahrt zu gefährlich war. Auch deren Fahrer werden jetzt angezeigt. Ein weiterer Laster hatte mehr als eine halbe Tonne zu viel geladen. Auch er musste stehen bleiben, die Verantwortlichen sehen Anzeigen entgegen. Sieben Fahrer zeigt die Polizei an, weil sie im Laufe des Tages Albershausen, Deggingen, Geislingen und Göppingen während der Fahrt das Telefon bedienten. In Deggingen, Geislingen und Göppingen wurden auch insgesamt fünf Fahrer ohne Sicherheitsgurt ertappt. Am Abend beobachtete eine Streife in Göppingen einen Audi, der in der Jahnstraße bei Rot in eine Kreuzung fuhr. Der 41-Jährige am Steuer sieht einem Bußgeld entgegen. Bereits am Morgen kam ein 22-Jähriger zur Polizei in Süßen zu einer Vernehmung. Die Polizisten sahen, wie der junge Mann in der Nähe sein Auto parkte, obwohl er gar keinen Führerschein hat. Das bringt ihm jetzt eine Strafanzeige ein.

(HDH) Auffällig langsam fuhr ein VW am Donnerstagabend auf der Straße zwischen Hürben und Burgberg. So langsam, dass die Polizei Verdacht schöpfte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken ist. Einen Alkoholtest brachte der 68-Jährige am Steuer nicht mehr zustande. So musste er gleich eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ebenfalls betrunken waren zwei Fahrer, die die Polizei am Abend in Herbrechtingen stellte. Sie sehen jetzt Anzeigen entgegen. Ein Fahrer, den die Polizei in Sontheim/Brenz abends kontrollierte, stand unter Rauschgifteinfluss. Auch für ihn war die Fahrt zu Ende und er wird nun angezeigt. In Heidenheim und Herbrechtingen stellte die Polizei am Nachmittag insgesamt zwei Fahrer, die den Gurt nicht angelegt hatten. Einer der Beiden, ein 26-Jähriger, war zuvor ausgefallen, weil er in falscher Richtung durch den Kreisverkehr in der Anhauser Straße fuhr. So wollte er vermeiden, wegen eines Busses warten zu müssen. Ebenfalls gefährlich verhielten sich drei Fahrer, die in Giengen und Heidenheim während der Fahrt ihr Telefon bedienten. Auch sie werden deshalb angezeigt.

(UL) In Ehingen hat die Polizei kurz nach 20 Uhr einen BMW angehalten, weil das Fahrzeug nicht in Ordnung schien. Das bestätigte sich bei der Kontrolle. An dem Auto waren die falschen Reifen montiert, die Achsen waren verbreitert und die Leuchten umgebaut. Der 21-Jährige Besitzer muss die unerlaubten Änderungen jetzt zurückbauen und dies der Polizei nachweisen. Auch ein Bußgeld wird er bezahlen müssen. Am Donnerstagabend und am frühen Freitag stellte die Polizei in Allmendingen und Munderkingen zwei Fahrer, die betrunken am Steuer saßen. Einer der Beiden hatte deutlich über zwei Promille. Dieser 29-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Beide werden angezeigt. Bei Geschwindigkeitskontrollen im Laufe des Tages ertappte die Polizei acht Fahrer, die auf der B465 bei Ingerkingen, auf der B311 bei Munderkingen und der B30 bei Ulm zu schnell waren. Einer davon war so schnell, dass ihn neben dem Bußgeld auch ein Fahrverbot erwartet. Im Laufe des Tages erwischte die Polizei auf neun Fahrer, die in Blaustein, Dornstadt, Ehingen, Erbach, Laichingen und Schelklingen während der Fahrt das Telefon bedienten. Auch sie sehen Anzeigen entgegen. 13 Fahrer stoppte die Polizei in Blaustein, Erbach, Laichingen, Schelklingen und Ulm, weil sie den Gurt nicht angelegt hatten. Sie werden gleichfalls angezeigt.

Die Polizei mahnt, die Verkehrsregeln zu beachten. Diese sind dazu da, für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen und Verletzungen und Schäden zu verhindern. Wer die Regeln nicht beachtet, gefährdet sich und andere und wird deshalb angezeigt. Die Polizei wird ihre intensiven Kontrollen fortsetzen, um so dafür zu sorgen, dass alle sicher ankommen. Mehr Infos auf www.gib-acht-im-verkehr.de.

