Seit Donnerstag ermittelt die Polizei wegen einer Müllablagerung bei Schemmerhofen.

Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, entsorgten Unbekannte auf gefährliche Weise eine Flasche mit Öl und einen Kanister mit Frostschutzmittel. Die Gegenstände lagen an den Bahngleisen zwischen Schemmerhofen und Äpfingen, in der Nähe des Wasserschutzgebietes. Aus beiden Behältern traten sogar die Flüssigkeiten aus und drohten in die Erde zu sickern. Die Feuerwehr verhinderte dies. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Sie bitten Zeugen, sich unter Tel. 07392/96300 zu melden.

Hinweis der Polizei: Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

