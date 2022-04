Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220411 - 0419 Frankfurt-Bornheim: Taschendiebin festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Eine 17-Jährige klaute am gestrigen Sonntagabend (10. April 2022) an einem Fahrgeschäft auf der Dippemess die Handtasche einer 15-Jährigen. Nach einem Hinweis konnte die Diebin durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Eine 15-jährige Besucherin der Dippemess fuhr auf dem Volksfest gegen 19:40 Uhr mit einem rotierenden Karussell. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ihre Handtasche in einer Aufbewahrungsbox des Fahrgeschäftes. Als sie im Anschluss der Fahrt einen Mitarbeiter nach der Tasche fragte, teilte ihr dieser mit, dass diese bereits von einer "Freundin" abgeholt worden sei. Es stellte sich allerdings heraus, dass die vermeintliche Freundin den Mitarbeiter getäuscht hatte. Nun war die Diebin weg und mit ihr die Tasche der Geschädigten. Hinzugerufene Polizeibeamte sensibilisierten den Mitarbeiter des Betriebes, was sich schon kurze Zeit später auszahlen sollte. Tatsächlich erschien die wegen des Diebstahls gesuchte Jugendliche erneut im Umfeld des Fahrgeschäftes. Dort konnten Streifenbeamte die erst 17-Jährige nach dem Hinweis des Mitarbeiters widerstandslos festnehmen. Sie räumte den Diebstahl ein und führte die Beamten zu dem Diebesgut, von dem sie sich noch zuvor in der Nähe entledigt hatte. Eine Streife verbrachte sie schließlich in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Sie soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

