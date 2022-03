Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Diesel-Kraftstoff aus 3 LKW

Northeim (ots)

37191 Katlenburg, OT Lindau, Max-Planck-Str. Donnerstag, 17.03.2022 16.00 Uhr bis Samstag,19.03.2022, 08.30 Uhr

Lindau(Hep) Bisher unbekannte Täter entwendeten aus den Kraftstofftanks von 3 auf einem Parkplatz abgestellten LKW insgesamt ca 200 Liter Diesel im Wert von ca 450EUR. Die LKW wurden am Donnerstag Nachmittag auf dem Parkplatz abgestellt, ein Mitarbeiter der Firma entdeckte den Diebstahl am frühen Samstagmorgen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Katlenburg unter der Telefonnummer 05552 709240 oder an die Polizeiinspektion Northeim, 05551-70050

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell