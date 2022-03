Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung

Bad Gandersheim (ots)

Holzmindener Straße Ecke An der Mahmilch, Freitag, 18.03.2022, 17:45 Uhr

Zur oben genannten Zeit befuhr ein 54 jähriger Kreiensener auf seinem Elektroroller die Holzmindener Straße in Richtung B 64/ Kreiensen. Ein 34 jähriger Bad Gandersheimer wollte mit seinem Pkw Mercedes aus der Straße An der Mahmilch nach links in Richtung Bad Gandersheimer Innenstadt abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigen Rollerfahrer, der gerade den Einmündungsbereich passierte, und es kam Zusammenstoß. Dadurch kam der Rollerfahrer zu Fall und wurde durch den Sturz leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 1.500 EUR.(Ge)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell