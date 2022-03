POL-NOM: Motorroller umgestoßen und beschädigt

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 18.03.2022; 13:00 Uhr Am Freitagmittag befuhr ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Schützenstraße in Richtung Schützenhaus. Kurz vor der Einmündung zur Mühlenbergstraße streifte er dann mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte dessen Außenspiegel. Die im beschädigten Pkw anwesende Halterin war durch den lauten Knall so ...

mehr