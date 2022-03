Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spiegel am parkenden Pkw beschädigt und weitergefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 18.03.2022; 13:00 Uhr

Am Freitagmittag befuhr ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Schützenstraße in Richtung Schützenhaus. Kurz vor der Einmündung zur Mühlenbergstraße streifte er dann mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte dessen Außenspiegel. Die im beschädigten Pkw anwesende Halterin war durch den lauten Knall so erschrocken, dass sie sich nur noch merken konnte, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen kleinen weißen Kastenwagen, ähnlich eines Renault Kangoo, gehandelt habe. Der Verursacher entfernte sich unvermindert vom Unfallort in Rtg. Carl-Diem-Weg, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-949780 bei der Polizei zu melden.

