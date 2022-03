Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Geschwindigkeitsmessung Kennzeichen verdeckt

Einbeck (ots)

Einbeck OT Volksen (Kr.) 19.03.2022, 15.30

Am Samstag führte das Polizeikommissariat Einbeck im Revierbereich diverse Geschwindigkeitsmessungen durch. In Höhe Volksen fühlte sich ein 17jähriger Leichtkraftradfahrer am Nachmittag durch die Beamten ertappt und wollte durch Zuhalten seines Kennzeichens die Messung verhindern. Der aus Opperhausen stammende junge Fahrer konnte dann aber im Nachgang noch von der Polizei angehalten werden. Da ein Unkenntlichmachen des Kennzeichen am Fahrzeug in jeglicher Form nach dem Gesetz ein Kennzeichenmissbrauch darstellt, wurde hier auch gegen den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

