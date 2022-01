Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Heiligenhafen

Rentnerin löst Küchenbrand aus

Lübeck (ots)

Am Freitag, 28.01.2022, kam es in Heiligenhafen in der Kolberger Straße zu einem Küchenbrand. Die Bewohnerin konnte sich selbstständig ins Freie begeben und blieb unverletzt. Das Haus ist jedoch unbewohnbar.

Gegen 10:25 Uhr befand sich eine 87-jährige Rentnerin aus Heiligenhafen allein in ihrer Doppelhaushälfte. Beim Kochen geriet eine Pfanne mit Schmalz in Brand. Der Versuch, dieses mit Wasser zu löschen, entfachte das Feuer und so griff dieses auf den Herd und die Dunstabzugshaube über.

Die betagte Dame begab sich ins Freie und alarmierte die Feuerwehr. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Heiligenhafen konnten das Feuer schnell löschen. Jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Eheleute kommen zunächst bei Verwandten in der anderen Doppelhaushälfte unter.

