Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck OT Greene, B 64 / Steinweg, Sonntag, 20.03.2022, 01:50 Uhr

An der oben genannten Örtlichkeit kontrollierten Beamten des PK Bad Gandersheim in der Nacht zu Sonntag eine Pkw Fahrerin mit Fahrauffälligkeiten. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 39 jährige Einbeckerin ihren Pkw Renault unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, womit sich die Fahrerin in einen Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit befand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.(Ge)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell