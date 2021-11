Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Mitte: Unfall mit gestohlenem Roller und ohne gültigen Führerschein; Polizei ermittelt

Heidelberg-Mitte (ots)

Ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Ernst-Walz-Brücke überführte einen 20-Jährigen, der ohne gültigen Führerschein und mit einem gestohlenen Kleinkraftrad unterwegs war. Gegen 07:20 Uhr befuhr der 20-Jährige mit einem Roller die Ernst-Walz-Brücke in Fahrtrichtung Neuenheimer Feld. Aufgrund des Verkehrsaufkommens, musste ein vor ihm fahrender BMW abbremsen. Der 20-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr diesem auf. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte. Daraufhin teilte der Unfallverursacher den Einsatzkräften des Polizeireviers Heidelberg-Mitte seine vermeintlichen Personalien zunächst mündlich mit. Eine anschließende Überprüfung der Angaben des Mannes ergab allerdings, dass dieser gelogen hatte. Außerdem stellte sich heraus, dass der junge Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte und der Roller in den polizeilichen Fahndungssystemen als gestohlen gemeldet war. Der 20-Jährige, der sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzt hatte, wurde zunächst mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine naheliegende Klinik gebracht. Nachdem er diese wenig später wieder verlassen konnte, musste er die Einsatzkräfte zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier begleiten. Dort teilte der 20-Jährige dann seine richtigen Personalien mit. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Ob der junge Mann den Roller gestohlen hat oder anderweitig in dessen Besitz gelangte, ist bislang noch unklar. Der 20-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen "Falsche Namensangabe".

