Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Nach Sachbeschädigung Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Mehr als 5.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem geparkten Mercedes in der Waldhofstraße. Mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand verkratzte der Täter den auf Höhe der Hausnummer 141 geparkten Pkw rundherum. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat sich unter 0621 33010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell