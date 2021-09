Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Höhn (ots)

Am Freitag, dem 24.09.2021, gegen 23:50 Uhr, kam es auf der Kreisstraße zwischen Hahn bei Bad Marienberg und Höhn-Schönberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Kreisstraße aus Hahn kommend in Richtung Höhn. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr auf ca. 100m Länge den Straßengraben. Am Fahrzeug entstand hierbei erheblicher Sachschaden. Da der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

