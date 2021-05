Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2105138

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

In der Zeit von Dienstag, 25. Mai 2021, bis Freitag, 28. Mai 2021, kam es auf der Röttgenstraße in Velbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines blauen VW Passat hatte sein Fahrzeug am Dienstagmittag, gegen 12:00 Uhr, in einer Parkbucht in der Nähe der Haus-Nummer 14 abgestellt. Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, stellte er einen frischen Unfallschaden hinten links an seinem Fahrzeug fest. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte weißer Lackauftrag festgestellt und gesichert werden. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf mehrere hundert Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

In der Nacht zu Samstag, 29. Mai 2021, kam es auf der Bergischen Straße in Velbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines schwarzen 3er BMW hatte sein Fahrzeug am Abend des 28. Mai, gegen 19:00 Uhr, vor der Grundstückseinfahrt zu dem Mehrfamilienhaus mit der Nummer 42 abgestellt. Am Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linksseitigen Front fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Heiligenhaus ---

In der Nacht von Mittwoch, 26. Mai 2021, auf Donnerstag, 27. Mai 2021, kam es auf der Carl-Fuhr-Straße in Heiligenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines grauen Kia Stonic hatte sein Fahrzeug gegen 19:00 Uhr am linken Fahrbahnrand der Carl-Fuhr-Straße, unmittelbar vor der Einmündung zur Hauptstraße, abgestellt. Als sie am Donnerstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.500 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

In der Zeit von Mittwochabend, 12. Mai 2021, bis Sonntagnachmittag, 16. Mai 2021, kam es in der Grundstückseinfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Freistein" in Mettmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte in der genannten Zeit einen in der Grundstückseinfahrt der Haus-Nummer 118 abgestellten Anhänger touchiert und gegen die Hauswand gedrückt. Der Zusammenstoß war so stark, dass die Anhängerkupplung brach und in die Hauswand gedrückt wurde. Hierbei entstand eine erhebliche Beschädigung an der dort angebrachten Fensterbank sowie am Fensterrahmen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Nach ersten Zeugenangaben könnte ein Paketzulieferer den Schaden am Nachmittag des 15. Mai 2021 verursacht haben.

In der Zeit von Mittwochmittag, 19. Mai 2021, bis Sonntagabend, 23. Mai 2021, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Nourneystraße in Mettmann. Der Halter eines VW Crafter hatte sein Fahrzeug, nach eigenen Angaben, gegen 14:00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Haus-Nummer 8 geparkt. Am Sonntagabend, gegen 21:40 Uhr stellte er einen frischen Unfallschaden am linken Heck fest. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte roter Fremdlack des vermeintlichen Unfallverursachers festgestellt und gesichert werden. Der Unfallverursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf mehrere hundert Euro geschätzten Schadens an dem Van zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Samstagvormittag, 29. Mai 2021, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hochdahler Straße in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines schwarzen Suzuki Vitara hatte gegen 10:10 Uhr sein Fahrzeug in einer der Parkbuchten abgestellt. Gegen 10:45 Uhr kehrte er zum Abstellort zurück und setzte seine Fahrt fort. Anschließend stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest, welcher nach eigenen Angaben nur während des Parkvorgangs auf dem Kundenparkplatz an der Hochdahler Straße 2 entstanden sein kann. Der Geschädigte suchte die Unfallörtlichkeit erneut auf, der Unfallverursacher hatte sich jedoch bereits von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 4.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Donnerstag, 27. Mai 2021, kam es auf der Goethestraße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines roten Seat Leon mit Düsseldorfer Städtekennung (D-) hatte sein Fahrzeug gegen 15:00 Uhr in einer gekennzeichneten Parkfläche gegenüber der Haus-Nummer 14 abgestellt. Als er gegen 17:45 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am linken Heck fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.300 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Am Freitagmorgen, 28. Mai 2021, kam es auf der Bongardstraße in Alt-Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines weißen Mercedes Benz A180 hatte sein Fahrzeug gegen 07:30 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums abgestellt. Als er gegen 09:15 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am rechten Heck fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf mehrere hundert Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Am Freitagvormittag, 28. Mai 2021, kam es auf der Schmiedestraße in Erkrath-Hochdahl zu einer Verkehrsunfallfluch. Der Halter eines schwarzen VW Golf hatte sein Fahrzeug gegen 09:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Schmiedestraße, unmittelbar vor der Einmündung zur Bergstraße, abgestellt. Als er gegen 10:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Wie in eigener Pressemitteilung bereits am 26. Mai 2021 berichtet (siehe OTS-Nummer 2105121 mit dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4925190), kam es am Dienstagabend, 25. Mai 2021, zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Walder Straße in Hilden. Ein 35-jähriger Fahrradfahrer hatte, gegen 20:50 Uhr, von der Walder Straße aus gesehen den Parkplatz in Höhe der Haus-Nummer 113 befahren. Zu diesem Zeitpunkt wendete die Fahrerin eines blauen Dacia Duster ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem Fahrrad des 35-jährigen Hildeners. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Die Fahrzeugführerin hatte sich zunächst die Personalien des Geschädigten notiert, sich jedoch zwecks einer Schadensregulierung nicht mit ihm in Verbindung gesetzt. Die Unfallfahrerin konnte nun ermittelt werden. Es handelt sich um eine 54-jährige Frau aus Hilden. Zur eindeutigen Klärung des Unfallhergangs sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Angaben tätigen können.

Am Freitag, 28. Mai 2021, kam es auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Hans-Sachs-Straße in Hilden zu einem Verkehrsunfall. Der Halter eines lilafarbenen Peugeot 108 hatte gegen 16:30 Uhr den Kofferraum seines Fahrzeuges beladen, als der von ihm zuvor genutzte Einkaufswagen gegen einen in unmittelbarer Nähe abgestellten weiße Seat Ibiza rollte. Die Nutzerin des Seat stellte einen Schaden fest und gab an, die Polizei zu informieren. Nur kurze Zeit später entfernte sich die Geschädigte von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Fahrerin kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 25-30 Jahre alt - circa 175 cm groß - dünne Figur - europäisches Erscheinungsbild - schulterlange mittelblonde Haare

Die Beifahrerin kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa über 60 Jahre alt - kleiner als die Fahrerin - Brillenträgerin - kurze schwarz-rote Haare

Am Freitag, 28. Mai 2021, kam es in einem Vorhof zu einer Lagerhalle an der Straße "Kleinhülsen" in Höhe der Haus-Nummer 16 zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Blechfassade einer Lagerhalle. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des auf mehrere hundert Euro geschätzten Schadens zu ermöglichen.

Am Freitagvormittag, 28. Mai 2021, kam es auf einem Wanderparkplatz an der Elberfelder Straße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines roten Citroen C1 hatte, gegen 10:45 Uhr, sein Fahrzeug mit Wuppertaler Städtekennung (W-) auf dem Parkplatz in einer der dortigen Parktaschen abgestellt. Als er gegen 12:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Frontstoßstange fest. Ein Zettel mit einem Namen und einer Telefonnummer war an der Windschutzscheibe mit der Aufforderung hinterlegt, sich zu melden. Trotz mehrfacher Versuche konnte der Anschlussinhaber nicht erreicht werden. Der Fahrzeugführer informierte folgerichtig die Polizei, welche ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht einleitete. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Freitagnachmittag, 28. Mai 2021, kam es auf der Düsseldorfer Straße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 16:15 Uhr befuhr die Fahrerin eines weißen Hyundai i20 die Düsseldorfer Straße in Richtung Langenfeld. Ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug hatte die Absicht, ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen und scherte hierzu auf die Fahrbahn der Hyundai-Fahrerin aus. Nach eigenen Angaben musste die Fahrzeugführerin nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu vermeiden. Der Hyundai touchierte einen auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn aufgestellten Strommast und wurde stark an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Fahrzeugführerin stoppte ihre Fahrt auf einem angrenzenden Parkplatz der Haus-Nummer 240 und informierte die Polizei. Der Fahrer des überholenden Fahrzeuges entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Sachschaden an dem weißen i20 wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. An dem Strommast entstand lediglich geringer Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell