PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schadensträchtige Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Hofheim (ots)

1. Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Samstag, 31.12.2021, 23:07 Uhr - 65719 Hofheim am Taunus, Langgasse

Am Silvesterabend ereignete sich in der Hofheimer Innenstadt eine schadensträchtige Sachbeschädigung. Durch einen Böller wurde ein dort aufgestellter Zigarettenautomat derart beschädigt, dass dieser in Einzelteile zerbrach und über den Gehweg verteilt liegend aufgefunden wurde. Zu einem Diebstahl der freigelegten Zigarettenpackungen, sowie der Geldkassette kam es nicht. Diese konnten im Zuge der Anzeigenaufnahme durch die Polizei sichergestellt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,00 EUR.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim unter der 06192 - 20 79 0 zu melden.

gefertigt: POK Weimar (stellv. KvD Main-Taunus)

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell