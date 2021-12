Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Tödlicher Unfall auf der B 10

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 16.10 Uhr, ereignete sich auf der B 10 in Richtung Stuttgart ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 50-jähriger PKW-Lenker befuhr mit hoher Geschwindigkeit den linken von zwei Fahrtstreifen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanken. Hierbei wurden beide linken Räder beschädigt und der PKW kam ins Schleudern. Er kollidierte mit einem rechts fahrenden PKW eines 58-Jährigen, welcher dann mehrmals drehend in die Leitplanke prallte. Der 58-Jährige musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Er kam schwer verletzt in eine Klinik und erlag dort seinen Verletzungen. Seine 54-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 50-jährige PKW-Lenker unter Alkoholeinwirkung stand. Er wurde leicht verletzt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

