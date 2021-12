PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Geldautomat in Hofheim-Langenhain gesprengt

Hofheim (ots)

Hofheim am Taunus, Langenhain, Am Jagdhaus, Donnerstag, 30.12.2021, 06:00 Uhr

(fh)Am frühen Donnerstagmorgen haben Unbekannte in der Straße "Am Jagdhaus" in Hofheim-Langenhain, einen Geldautomaten gesprengt und dabei erheblichen Sachschaden verursacht. Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur möglichen Beute gemacht werden. Gegen 06:00 Uhr wurde die Polizei durch Anwohner über einen lauten Knall aus Richtung einer dortigen SB-Bankfiliale informiert. Daraufhin wurden umgehend mehrere Polizeistreifen nach Langenhain entsandt. Wie sich vor Ort zeigte, hatten die Täter an einem im Inneren aufgestellten Geldausgabeautomaten eine Explosion herbeigeführt, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Ob dies den Unbekannten gelang, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Im Anschluss flüchteten die Täter in einem Fahrzeug in Richtung Hofheim-Wallau. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte es sich um bis zu vier Täter gehandelt haben, welche auf ihrer Flucht einen dunklen VW Golf Kombi mit dem Teilkennzeichen "WW" für den Westerwaldkreis nutzten. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen mehrere Polizeistreifen zum Einsatz kamen, konnten die flüchtigen Täter bislang noch nicht festgenommen werden. Bei der Explosion kamen keine Anwohnerinnen und Anwohner zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist derweil noch nicht bekannt. Neben der Kriminalpolizei und der Feuerwehr waren auch entsprechende Sachverständige vor Ort. Es konnte festgestellt werden, dass die Statik des Gebäudes derzeit nicht betroffen ist.

Zwei der Tatverdächtigen wurden als männlich und etwa 180 cm groß beschrieben. Einer der beiden sei schlank gewesen und habe einen gelben Kapuzenpullover getragen. Der zweite sei maskiert, dicklich und mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Die Tatverdächtigen hätten sich in einer osteuropäischen Sprache unterhalten.

Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

