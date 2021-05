Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorradfahrer unter Drogeneinfluss

Bocholt (ots)

Polizeibeamte überprüften in der Nacht zum Dienstag gegen 00.30 Uhr auf dem Parkplatz der Westfälischen Hochschule an der Münsterstraße einen 42 Jahre alten Motorradfahrer. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und den Fall zur Anzeige brachten. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

