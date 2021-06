Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde - Wohnmobil entwendet

Warendorf (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 21. Juni 2021, 19:00 Uhr und Dienstag, 22. Juni 2021, 7:50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Oelde ein Wohnmobil, das am Mittelweg stand. Das Fahrzeug stand im Außenbereich eines Autohauses. Das Wohnmobil der Marke Renault Master hat einen Aufbau der Marke "Ahorn". Das Führerhaus ist weiß, der Aufbau beige. Das angebrachte Kennzeichen lautet: SO-JA303. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell