Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Schule

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (20.06.2021, 19.30 Uhr) und Montag (21.06.2021, 07.15 Uhr) in eine Schule in Beckum eingebrochen.

Der oder die Täter haben sich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude an der Windmühlenstraße verschafft und gelangten in die Bibliothek. Bereits einige Tage zuvor sind mehrere Fenster an dem Schulgebäude beschädigt oder zerbrochen worden.

Wer hat die Täter an der Schule beobachtet, kennt sie oder kann Angaben zu dem Einbruch oder den Sachbeschädigungen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

