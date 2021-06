Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zweier Pkw beim Einparken

Warendorf (ots)

Beim Einparken in eine Parkbucht, ist am Montag in Ahlen (21.06.2021, 17.55 Uhr) eine 78-Jährige gegen das Auto eines 82-Jährigen gefahren.

Die 78-jährige Ahlenerin war in ihrem Auto auf der Gerhard-Hauptmann-Straße unterwegs. Der 82-jährige Ahlener fuhr in entgegengesetzter Richtung ebenfalls auf der Gerhard-Hauptmann-Straße. Als die Frau ihren PK nach links lenkte, um in eine Parkbucht zu fahren, stieß sie mit dem Auto des Ahleners zusammen.

Rettungskräfte brachten den Rentner leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

