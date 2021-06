Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - Nach Unfall in der Grünanlage Geißlerbach Radfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 13.Juni 2021, befuhr ein 56 Jahre alter Mann aus Beckum in der Zeit von 11:30 bis 11:45 Uhr mit seinen Pedelec den Radweg in der Grünanlage Geißlerbach. Ihm kamen aus Richtung Beckum-Roland zwei Paare, ebenfalls auf Rädern, entgegen. Das erste Paar fuhr versetzt nebeneinander. Der Beckumer versuchte auszuweichen und zu bremsen. Er kam mit seinem Pedelec auf den Grünstreifen, stürzte und verletzte sich leicht. Gesucht werden die vier Personen, die dem Beckumer entgegen kamen. Es ist bekannt, dass es sich um zwei Frauen und zwei Männer handelte. Wer Hinweise zu den vier Radfahrenden oder zum Unfallhergang machen kann wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Oelde unter der Telefonnummer 02522/915-0 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzten

