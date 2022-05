Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Baggerfahrer zu ungewöhnlicher Zeit in Böblingen unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 23.00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein Baggerfahrer in der Freiburger Allee in Böblingen aufgefallen war. Zum einen fiel der Bagger aufgrund der ungewöhnlichen Uhrzeit auf und zum anderen, da der Fahrer die Arbeitsmaschine nicht sicher steuern konnte und teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet. Beamte des Polizeireviers Böblingen entdeckten das Gefährt im weiteren Verlauf im Röhrer Weg. Anhaltezeichen, Lichthupe und sogar das Klopfen gegen die Scheibe der Fahrerkabine ignorierte der Lenker. Stattdessen setzte er die Fahrt bis zum Gelände der Jugendfarm fort und parkte dann dort ein. Als der 35-jährige Fahrer ausstieg, bemerkten die Beamten sogleich Alkoholgeruch. Die Sprache des Mannes war darüber hinaus verwaschen und er kämpfte mit Gleichgewichtsproblemen. Da er sich nicht ausweisen konnte, begaben sich die Polizisten gemeinsam mit ihm in seine nahegelegene Wohnung. Entsprechende Dokumente konnten dort aufgefunden werden. Ein Führerschein war allerdings nicht darunter. Der 35-Jährige musste sich im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Der Eigentümer des Baggers konnte ermittelt werden. Dem 35-Jährigen ist es erlaubt, die Arbeitsmaschine zu führen. Jedoch nur auf dem Gelände der Jugendfarm und nicht im Straßenverkehr. Die Ermittlungen wegen Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Führerschein dauern an.

