POL-COE: Nottuln, Oststraße/Geparkter grauer Seat beschädigt - Zeugen gesucht

In Zusammenhang mit einem beschädigten grauen Seat Leon, sucht die Polizei in Dülmen nach Zeugen. Das Auto war am Dienstag (5.10.) gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz des K&K-Marktes an der Oststraße in Nottuln abgestellt. Nach dem Einkauf wurden Beschädigungen am vorderen Kotflügel der Beifahrerseite festgestellt. Der Unfallverursacher entferte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel.: 02594/7930.

