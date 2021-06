Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210609-3-pdnms Zeugen nach Diebstahl von Autokennzeichen in Nortorf gesucht

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht vom 05.06.2021, zwischen 03.00 -04.00 Uhr, kam es im Bereich Schwalbenstraße und Hohenwestedter Straße in Nortorf zu insgesamt bisher drei bekannten Diebstählen von hinteren Kennzeichen an PKW.

Eine Geschädigte hatte eine Gruppe von jungen Männern zu der Zeit gehört, die mit Musik durch die Straßen dort liefen.

Die Polizei in Nortorf sucht jetzt nach weiteren Zeugen oder auch Geschädigten. Wer hat in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Schwalbenstraße/ Hohenwestedter Straße / Lerchenstraße machen können ? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Nortorf unter der Rufnummer 04392-47100.

