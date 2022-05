Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers führt zu mehreren Anzeigen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 07.20 Uhr, wollten Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg in der Alleenstraße in Ludwigsburg einen E-Scooter-Fahrer kontrollieren und bewiesen hierbei ihr gutes kriminalistisches Gespür. Der 41-jähriger Lenker ergriff direkt die Flucht, als er das Ansinnen der Polizisten bemerkte. Er konnte jedoch von einem der beiden Beamten, der Fuß die Verfolgung aufgenommen hatte, gestoppt und zu Boden gebracht werden. Da der 41-Jährige hierbei leicht verletzt wurden, erfolgte die Alarmierung des Rettungsdienstes. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten zunächst fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittels gefahren sein dürfte. Ein Vortest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Im Zuge dessen wurde der Fahrer auch durchsucht, was zum Auffinden geringerer Mengen unterschiedlicher Drogen führte. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der E-Scooter im Juni vergangenen Jahres in Bietigheim-Bissingen gestohlen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

