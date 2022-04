Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall zwischen Linienbus und Auto, Fahrerin und Beifahrer des Autos verletzt

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstag gegen 14:20 Uhr kam es auf der L401 bei Lohnsfeld an der Einmündung in Richtung des Industriegebiets in Winnweiler zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Nach Zeugenaussage war der Bus, welcher zum Unfallzeitpunkt mit nur einem Fahrgast besetzt war, von Lohnsfeld kommend auf dem Abbiegestreifen unterwegs und bog links in Richtung des Industriegebietes ab. Hierbei übersah der Busfahrer den auf der L401 entgegenkommenden, bevorrechtigten Pkw einer Frau aus dem Donnersbergkreis. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit der rechten Seite des Buses. Die Autofahrerin, sowie ihr Beifahrer, wurden durch den Aufprall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vorsorglich zur medizinischen Überprüfung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Busfahrer, sowie der Fahrgast, blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da aus dem Bus Betriebsstoffe ausliefen, wurden diese durch die Feuerwehr beseitigt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die L401 gesperrt. Gegen den Busfahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell