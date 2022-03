Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 28. Februar - 01. März 2022

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 198 Mal alarmiert. In 65 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Drei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 216 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu sieben Brandeinsätzen und in 14 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu sechs Fehlalarmen, welche durch die Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

Verkehrsunfall mit zwei PKW

Wann: 28. Februar 2022 14:15 - 15:50 Uhr Wo: Fröbelstr. / Friedrichstadt

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten am Monat Nachmittag zwei PKW an einer Ampelkreuzung. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr konnte die ausgelaufenen Betriebsmittel aufnehmen und die Straße bereinigen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache. Im Einsatz waren zwölf Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau sowie der Rettungswachen Neustadt und Pieschen.

Brand Dämmmaterial

Wann: 28. Februar 2022 20:39 - 21:18 Uhr Wo: Reichenbachstr. / Südvorstadt

In einem abgesperrten Bereich vor der 117. Grundschule kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand von sechs mit Dämmabfall gefüllten Behältern. Nachdem sich die Feuerwehr mittels Bolzenschneider Zugang zum Gelände verschaffen konnte begann sie mit der Brandbekämpfung. Ein Trupp unter Atemschutz konnte in der Folge das Feuer mit einem Hohlstrahlrohr löschen. Anschließend wurde das Brandgut auseinandergezogen und mit Schaum weiter abgelöscht. Ein danebenstehendes Toilettenhäuschen konnte vor weiterer Beschädigung geschützt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt und Löbtau sowie der Stadtteilfeuerwehr Kaitz.

