Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 24. - 25. Februar 2022

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 204 Mal alarmiert. In 77 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Zwei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 211 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu zwei Brandeinsätzen und in zwölf Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu einem Fehlalarm, welcher durch die Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage verursacht wurde.

Gasauströmung

Wann: 24. Februar 2022 14:44 - 15:34 Uhr Wo: Am Sportplatz / Wilschdorf

Bei der Integrierte Regionalleitstelle Dresden ging am gestrigen Nachmittag ein Notruf zu einer, durch Baggerarbeiten beschädigten Gasleitung ein. Als die Feuerwehr ankam war das Austreten des Stadtgases bereits zu riechen und an dem Erdloch nahe der Gebäudefassade auch zu hören. Die Anwohner des betroffenen Gebäudes wurden daraufhin gebeten, das Gebäude zu verlassen und die Straßen Am Sportplatz sowie Radeburger Str. stadteinwärts gesperrt. In der Folge übernahm der eintreffende Netzbetreiber das Absperren der Gasleitung. Nachdem Messungen der Feuerwehr und des Netzbetreibers keine Schadgase anzeigten, konnte die Einsatzstelle wieder an den Hauseigentümer übergeben werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau, der Stadtteilfeuerwache Wilschdorf und der B-Dienst.

Ring steckt auf Finger fest

Wann: 24. Februar 2022 18:45 - 19:34 Uhr Wo: Krankenhaus Neustadt / Trachau

Ein Titanring am Ringfinger eines männlichen Patienten ließ sich nicht mehr entfernen. Das Team der Notaufnahme des Krankenhauses Neustadt welches bereits alles, in ihrer Macht stehende versucht hatte, rief die Feuerwehr. Mit einem Werkzeugsatz, speziell für solche Fälle ausgerüstet, konnte die Feuerwehr den Finger durch zwei Metallspatel schützen und mit einem Winkelschleifer zwei Schnitte an dem Ring durchführen. Daraufhin ließ sich der Ring vom bereits geschwollenen Finger entfernen. Währenddessen wurde der Finger permanent mit Wasser gekühlt. Der Patient wurde hierbei nicht verletzt. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

Balkonbrand

Wann: 25. Februar 2022 01:55 - 02:25 Uhr Wo: Paul-Wiegler-Str. / Zschertnitz

Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Blumenkasten an der Brüstung eines Balkons in Brand. Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte schliefen die Bewohner der betroffenen Hochpaterrewohnung noch und waren aufgrund der Störung der Nachtruhe sichtlich verwirrt. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer über eine Steckleiter mittels Hohlstrahlrohr von außen. Nach der Kontrolle der Einsatzstelle und der darüber liegenden Wohnung konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 27 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt, der Stadtteilfeuerwehr Kaitz und der B-Dienst.

