FW Dresden: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Dresden (ots)

Wann: 23. Februar 2022 08:20 Uhr

Wo: Naundorfer Str. / Mickten

Aus noch zu ermittelnder Ursache ist in einem Keller eines Mehrfamiliengebäudes Unrat in Brand geraten. Eine Nachbarin ist auf das Feuer aufmerksam geworden und meldete dies der integrierten Regionalleitstelle. Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter Atemschutz in den Keller vor, um das Feuer mit einem Strahlrohr zu löschen. Da der Keller nur von außen zu betreten ist, konnte der Löschangriff über die Außentreppe durchgeführt werden. Im Anschluss wurde nach dem Beräumen des Kellers und der Belüftungsmaßnahmen die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der B-Dienst und der U-Dienst.

