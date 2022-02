Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 19. Februar 2022

Zwischenbilanz - Sturmtief Zeynep

Seit Samstag 06:30 Uhr rückte die Feuerwehr Dresden 13 Mal zu sturmbedingten Einsätzen aus. Sechs Mal ging es hierbei um Bäume, die auf Straßen oder Wege fielen oder zu fallen drohten. Auch Gebäudedächer wurden drei Mal vom Wind in Mitleidenschaft gezogen und Dachziegel lösten sich. In einem Einsatz musste ein Bauzaun wieder befestigt werden und drei Mal kippte ein Baum auf ein Gebäudedach oder drohte zu stürzen. In der Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden seit heute früh insgesamt 30 und in Meißen 13 sturmbedingte Einsätze disponiert. Die Unwetterlage in Dresden verläuft wesentlich ruhiger als zunächst angenommen. Die verursachten Schäden halten sich in weiterhin in Grenzen, eine Person wurde in Dresden - Stadt Neudorf von herabfallenden Dachziegeln verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

