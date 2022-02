FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 17. - 18. Februar 2022

Feuerwehr Dresden

Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 17. - 18. Februar 2022

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 200 Mal alarmiert. In 71 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Einmal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 172 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu einem Brandeinsatz und in 36 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu vier Fehlalarmen, welche durch die Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

Aufgrund des Sturmtiefs Ylenia rückte die Feuerwehr in Dresden seit Donnerstag Nacht 26 Mal aus, wobei der letzte Einsatz um 00:51 Uhr beendet wurde. Hierbei kam es zu Einsätzen durch zwei Wasseransammlungen auf Straßen, 17 umgekippten oder zerbrochenen Bäumen, drei defekten Dächern sowie einem defekten Zaun, Stromkasten, Verkehrsschild und einer Wetterfahne. Hierbei konnte auch ein Einsatz im Zusammenwirken mit den Dresdner Vekehrsbetrieben bearbeitet werden. In der Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden insgesamt 73 und in Meißen 88 sturmbedingte Einsätze disponiert. Rückblickend ist die Unwetterlage ruhiger verlaufen als zunächst angenommen. Die verursachten Schäden halten sich in Grenzen und es kamen keine Personen zu Schaden.

Dachteile fliegen über Straße

Wann: 17. Februar 2022 11:52 - 14:05 Uhr Wo: Bahnhofstr. / Cossebaude

An einem ehemaligen Bahnhofsgebäude wurden mehrere große Teile des Daches sturmbedingt gelöst und fielen zum Teil herunter und flogen meterweit auf die angrenzende Straße. Die Bruchstücke des leerstehenden Gebäudes gefährdeten den umliegenden Verkehrsbereich, woraufhin die Buslinie 68 umgeleitet werden musste. Durch die Feuerwehr konnte eine Absperrung des Gefahrenbereiches erwirkt werden, um die Einsatzstelle im Anschluss an die Polizei zu übergeben. Es wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau und der Stadtteilfeuerwehr Cossebaude.

