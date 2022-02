FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 16. - 17. Februar 2022

Feuerwehr Dresden

Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 16. - 17. Februar 2022

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 224 Mal alarmiert. In 71 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Drei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 204 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu vier Brandeinsätzen und in 20 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu drei Fehlalarmen, welche durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlagen verursacht wurde.

Aufgrund des Sturmtiefs Ylenia befand sich die Integrierte Regionalleitstelle Dresden in erhöhter Alarmbereitschaft. Letztlich rückte die Feuerwehr in Dresden zehn Mal aus, wobei sechs dieser Einsätze aktuell noch laufen. Unter anderem kam es hierbei zu Einsätzen durch ein zerstörtes Dach sowie einem Bauzaun und einem Baum welche auf die Fahrbahn fielen. In der Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden 34 und in Meißen 24 sturmbedingte Einsätze disponiert. Auf https://www.dresden.de/de/rathaus/aemter-und-einrichtungen/unternehmen/feuerwehr/katastrophenschutz/sturm.php kann Einblick in das Verhalten bei Sturm und Unwetter genommen werden.

PKW prallt gegen Baum

Wann: 16. Februar 2022 10:29 - 11:52 Uhr Wo: Tharandter Str. / Löbtau

Aus noch zu ermittelnder Ursache verlor der Fahrer eines Kleintransporters die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der verletzte Fahrer wurde von vom Rettungsdienst betreut und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr nahm die ausgetretenen Betriebsmittel auf und entsorgte sie. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 8 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau.

Kellerbrand

Wann: 17. Februar 2022 00:09 - 04:08 Uhr Wo: Pillnitzer Straße / Pirnaische Vorstadt

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es in einem Hochhaus in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag zu einem Kellerbrand. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Flammen aus dem Kellerfenster zu sehen. Der brennende Unrat konnte durch zwei Trupps unter Atemschutz zügig gelöscht werden. Im Zuge des Einsatzes breitete sich der entstandene Rauch im Treppenhau aus, der wiederum durch ausgiebige Belüftungsmaßnahmen beseitigt wurde. 15 Bewohner, die das Gebäude verließen wurden in einem Bus der DVB vor der Witterung geschützt. Ein Bewohner, der sich unerlaubt Zutritt zu seiner Wohnung verschaffte wurde aufgrund einer Rauchgasvergiftung im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 42 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, Löbtau und Altstadt, der Rettungswache Johannstadt sowie der B-Dienst.

