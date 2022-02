Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 18. - 19. Februar 2022

Dresden

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 206 Mal alarmiert. In 74 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Drei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 162 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu drei Brandeinsätzen und in 12 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu drei Fehlalarmen, welche durch die Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

Das Sturmtief Zeynep sollte dem Dresdner Raum am Freitagabend von 20 bis 24 Uhr Orkanböen bescheren. Letztlich kam die Feuerwehr Dresden nur einmal zu einem sturmbedingten Einsatz bei dem ein Baum quer über der Langebrücker Straße lag und von den Einsatzkräften beseitigt wurde sowie zu zwei weiteren Einsätzen, die aktuell noch abgearbeitet werden. In der Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden insgesamt 28 und in Meißen 25 sturmbedingte Einsätze disponiert. Zusammenfassend ist die Unwetterlage in Dresden wesentlich ruhiger verlaufen als zunächst angenommen. Die verursachten Schäden halten sich in Grenzen und es kamen keine Personen zu Schaden.

