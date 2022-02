Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 22. - 23. Februar 2022

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 183 Mal alarmiert. In 71 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Vier Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 200 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu vier Brandeinsätzen und in zwölf Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu zwei Fehlalarmen, welche durch die Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

Finger im Türschloss eingeklemmt

Wann: 22. Februar 2022 17:56 - 18:16 Uhr Wo: Clausen-Dahl-Str. / Leubnitz

Ein zweijähriges Kind klemmte sich am Dienstagabend den Zeigefinger in dem Schloss einer Kellertür ein. Die Feuerwehr konnte das Schloss demontieren, den Finger mit einem Öl gleitfähig machen und ihn somit verletzungsfrei aus der Schlossvorrichtung befreien. Das Kind konnte im Anschluss wohlbehalten an die Mutter übergeben werden. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt sowie der Rettungswache Striesen.

Verkehrsunfall mit vier PKW

Wann: 22. Februar 2022 19:52 - 20:43 Uhr Wo: Dohnaer Str. / Nickern

An der Kreuzung Dohnaer Str. Ecke Langer Weg prallte am Abend ein Kleinwagen auf drei weitere hintereinanderstehende PKW, woraufhin die Fahrerin des zweiten PKW in ihrem deformierten Fahrzeug verletzt eingeschlossen wurde. Die Feuerwehr konnte die Patientin schonend aus dem PKW über die Fahrertür retten und an den Rettungsdienst übergeben. Dieser verbrachte die leichtverletzte Frau ins Krankenhaus. Die drei anderen Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen. Im Einsatz waren 36 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt, der Rettungswache Leuben sowie der Stadtteilfeuerwache Niedersedlitz sowie der B-Dienst.

