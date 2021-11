POL-OL: ++Beschuldigten zum Kupferkabeldiebstahl gestellt++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am Samstagmorgen gegen 05.25 Uhr meldet eine Zeugin, dass sie zwei Personen an einer Baustelle im Hochheider Weg beobachtet, wie diese mit einem Schneidewerkzeug Kupferkabel von einer Rolle in handliche Stücke schneiden würden. Bei Eintreffen der Beamten flüchten beide Personen zu Fuß. Einer der Beiden kann nach einigen Metern gestellt werden. Er macht keine Angaben zu seinem bislang unbekannten Mittäter, für den keine zielführende Beschreibung vorliegt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der 36jährige Mann aus dem Landkreis Oldenburg entlassen.

