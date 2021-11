Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung der Polizeistation Rastede++ ++Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang++

Oldenburg (ots)

Am 18.11.2021, gegen 18:15 Uhr, wollte der 64-jährige, männliche Unfallbeteiligte, die Oldenburger Landstraße, in Wiefelstede, in Höhe des dortigen Lebensmitteldiscounter Aldi, fußläufig überqueren. Die 33-jährige Unfallbeteiligte aus Wiefelstede befuhr mit ihrem PKW die Oldenburger Landstraße in Richtung Wiefelstede aus Spohle kommend. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der 64-jährige Wiefelsteder aus bislang unbekannten Gründen zu Fall und wurde anschließend vom PKW der Unfallbeteiligten erfasst. Der, für den vom PKW erfassten Unfallbeteiligten, herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 64-Jährigen feststellen. Die Unfallbeteiligte und die Zeugen wurden durch ein angefordertes Kriseninterventionsteam betreut. Während der Unfallaufnahme war die Oldenburger Landstraße bis 21:20 Uhr voll gesperrt.

