Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Kuriosum bei Geschwindigkeitsmessungen im Gemeindegebiet Rastede

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tage wurden durch Beamt*innen der Polizeistation Rastede an verschiedenen Orten im Gemeindegebiet Rastede Geschwindigkeitsmessungen mit einem mobilen Geschwindigkeitsmessgerät durchgeführt. Eine zu hohe Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Insgesamt konnten dabei 50 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden, wobei ein Fahrzeugführer in einer 30km/h-Zone 34km/h zu schnell fuhr. Neben dem Bußgeld muss er mit einem Punkt und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Als Kurios darf das Verhalten einer 28jährigen Fahrzeugführerin am vergangenen Dienstag bezeichnet werden. Aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 18km/h wurde sie in der Kleibroker Straße angehalten. Da sie ihren Führerschein nicht mitführte, fuhr sie wörtlich genommen schnell nach Hause, um diesen zu holen. Prompt fuhr sie dabei wieder durch die Messstelle, ebenfalls mit 18km/h zu viel. Auf dem Rückweg von zu Hause hatte sie es dann noch eiliger. Die dritte Messung ergab eine Überschreitung von 21km/h. Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt, die durch den Landkreis Ammerland weiterbearbeitet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell