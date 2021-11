Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Einbrüche in Wohnhäuser in Edewecht und Rastede

Oldenburg (ots)

In der Zeit vom 16.11.21, 13:00 Uhr bis 17.11.2021, 14:30 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Elbestraße im Rasteder Ortsteil Wahnbek ein und durchsuchten hier sämtliche Behältnisse. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Am Mittwoch, 17.11.2021, bemerkt gegen 16:45 Uhr der Bewohner eines Einfamilienhauses im Elsterweg im Edewechter Ortsteil Friedrichsfehn eine Person im Büro des Hauses. Als er sich bemerkbar macht, flieht die Person aus dem Haus. Es wurde später festgestellt, dass offensichtlich mit einem Gegenstand ein Loch in die Terrassentürscheibe geschlagen wurde und durch die entstandene Öffnung eingestiegen wurde. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben: männlich ca. 180 cm groß auffallend schlank schmales blasses Gesicht Alter nicht bekannt bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzem Kapuzenpullover, schwarze Pudelmütze; führte schwarzen Rucksack mit sich.

Wer in beiden Fällen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sollte, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270, in Verbindung zu setzen.

