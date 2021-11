Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Unfallflucht in Augustfehn

Oldenburg (ots)

Eine bislang unbekannte Person befuhr am Dienstag, den 16.11.2021, gegen 11:45 Uhr mit einem Kraftfahrzeug die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße und touchierte in Höhe einer Fleischerei im Vorbeifahren den Außenspiegel eines rechtsseitig in einer Parkbucht abgestellten Ford Focus. Der Verursacher fuhr weiter, ohne den Verkehrsunfall bei dem Geschädigten oder der Polizei anzuzeigen. Der Spiegel des geparkten PKW wurde zum Teil abgerissen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer der Polizeistation (04489-93588-0) oder der Polizei in Westerstede (04488-833-0) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell