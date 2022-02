Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 25. - 28. Februar 2022

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 72 Stunden insgesamt 565 Mal alarmiert. In 211 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. 11 Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 108 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu 19 Brandeinsätzen und in 39 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu vier Fehlalarmen, welcher durch die Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

Person bei Verkehrsunfall eingeklemmt

Wann: 25. Februar 2022 13:40 - 15:00 Uhr Wo: Coventrystr. / Zöllmen

Aus unbekannter Ursache kollidierte an einer Ampelkreuzung ein PKW mit einem Transporter, woraufhin der PKW in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Fahrer wurde mit den Beinen im Fahrzeuginneren eingeklemmt und konnte bei Bewusstsein zunächst vom anwesenden Notarzt betreut und im Anschluss von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. In der Folge wurde der schwerverletzte Patient ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Während des Einsatzes wurde der Verkehr in Richtung Freiberg komplett gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Löbtau, der Rettungswache Friedrichstadt sowie der B-Dienst.

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Wann: 25. Februar 2022 19:30 - 22:17 Uhr Wo: St. Petersburger Str. / Pirnaische Vorstadt

In der Kellerbox eines Mehrfamilienhauses gerieten mehrere Gegenstände aus unbekannter Ursache in Brand. Als die Feuerwehr eintraf war leichter Brandgeruch wahrnehmbar. Das Feuer wurde rasch gefunden und von einem Trupp unter Atemschutz mit einem Hohlstrahlrohr gelöscht. Auch der Keller des Nachbargebäudes war verraucht jedoch ohne weitere Brandursache. Weiterhin wurde drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt, die die restliche Einsatzstelle nach Brandquellen abgesucht haben. Die Entrauchung wurde mit einem Spezialgerät zur Absaugung durchgeführt, um eine Ausbreitung in das restliche Gebäude zu verhindern. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen konnten bei einer Messung keine gefährlichen Konzentrationen von Schadgasen festgestellt werden. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzstelle wurde von der Polizei übernommen. Im Einsatz waren 34 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Altstadt und Übigau, der Rettungswache Johannstadt sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

Erneuter Kellerbrand

Wann: 26. Februar 2022 14:36 - 18:49 Uhr Wo: St. Petersburger Straße

Im selben Gebäude wie am Vortag kam es aus noch zu ermittelnder Ursache zum Brand in zwei Kellerboxen. Dabei wurden der gesamte Kellerbereich sowie der Treppenraum stark verraucht. Zwei Trupps führten unter Atemschutz mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung durch. Um den Brandrauch vollständig aus dem Gebäude zu entfernen wurden mehrere Elektrolüfter eingesetzt. Durch den U-Dienst wurden Messungen durchgeführt, um die Konzentration von giftigen Gasen auszuschließen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt weiterhin zur Brandursache. Im Einsatz waren 42 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Altstadt, der Rettungswache Johannstadt sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

Brand einer Kühltruhe

Wann: 26. Februar 2022 18:40 - 21:30 Uhr Wo: Münzgasse

In einem Kellerlagerraum geriet aus unbekannter Ursache eine Kühltruhe in Brand. Um eine Ausbreitung des Brandrauches zu verhindern, setzten die Einsatzkräfte einen mobilen Rauchvorhang ein und gingen in den Keller zur Brandbekämpfung vor. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Im Anschluss wurde mit Elektrolüftern der brandrauch aus dem Objekt entfernt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Löbtau und Altstadt, der Rettungswache Johannstadt sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

Kellerbrand in einem Wohnhochhaus

Wann: 26. Februar 2022 20:30 - 22:15 Uhr Wo: Prohliser Allee

Ein in einem Außenzugang abgestelltes Klappbett geriet aus noch zu ermittelnder Ursache in Brand. Dabei wurden die Kellerräume zweier Wohnhochhäuser stark verraucht. Zahlreiche Trupps unter Atemschutz gingen zur Erkundung und Brandbekämpfung vor. Mit einem Strahlrohr wurde der Brand durch einen Trupp gelöscht. Mittels Elektrolüftern wurden die Kellerbereiche vom Brandrauch befreit und im Anschluss Schadgasmessungen durchgeführt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Im Einsatz waren 56 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Striesen, Löbtau und Übigau, der Rettungswache Leuben, der Stadtteilfeuerwehren Niedersedlitz, sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

Rauchentwicklung in Küche

Wann: 27. Februar 2022 11:27 - 12:36 Uhr Wo: Hechtstraße

Auf Grund von angebranntem Essen kam es in einer Wohnung im ersten Obergeschoß eines Wohngebäudes zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rettete den Mieter aus der Wohnung und brachte den Topf mit dem angebrannten Essen ins Freie. Während die gerettete Person vom Rettungsdienst versorgt wurde, führte die Feuerwehr mit Elektrolüftern eine Belüftung der Wohnung durch. Im Anschluss wurde durch den U.-Dienst eine Messung auf Kohlenmonoxid durchgeführt, welche jedoch ohne Befund blieb. Die gerettete Person wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Pieschen sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

