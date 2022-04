POL-PDKL: Verdacht auf Drogen am Steuer

Wiesweiler (ots) - Zeugen gesucht. Ein Unbekannter entledigte sich im Zeitraum vom 6.April bis zum 8.April seiner wohl nicht mehr benötigten Kiste und "entsorgte" diese auf dem oberen Parkplatz am Friedhof. Durch die Ortsgemeinde wurde der Unrat bereits beseitigt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 mögliche Hinweisgeber. |pilek Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr